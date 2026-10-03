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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690

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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648634
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
260

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690

Струйный картридж Cactus T04A2 CS-EPT04A240 обладает свойствами надежного расходного материала, который разработан с учетом особенностей принтеров профессионального класса Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. Чернила голубого цвета обеспечивают формирование насыщенных и четких отпечатков при создании документов или иллюстраций. Печать возможна на различных бумажных носителях: обычная и плотная бумага, картон, открытки. Картридж Cactus T04A2 отличается емкостью 85 мл и простотой установки в принтере.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus T04A2 CS-EPT04A240 обладает свойствами надежного расходного материала, который разработан с учетом особенностей принтеров профессионального класса Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. Чернила голубого цвета обеспечивают формирование насыщенных и четких отпечатков при создании документов или иллюстраций. Печать возможна на различных бумажных носителях: обычная и плотная бумага, картон, открытки. Картридж Cactus T04A2 отличается емкостью 85 мл и простотой установки в принтере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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