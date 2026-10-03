Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648634
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
260
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Струйный картридж Cactus T04A2 CS-EPT04A240 обладает свойствами надежного расходного материала, который разработан с учетом особенностей принтеров профессионального класса Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. Чернила голубого цвета обеспечивают формирование насыщенных и четких отпечатков при создании документов или иллюстраций. Печать возможна на различных бумажных носителях: обычная и плотная бумага, картон, открытки. Картридж Cactus T04A2 отличается емкостью 85 мл и простотой установки в принтере.
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Струйный картридж Cactus T04A2 CS-EPT04A240 обладает свойствами надежного расходного материала, который разработан с учетом особенностей принтеров профессионального класса Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. Чернила голубого цвета обеспечивают формирование насыщенных и четких отпечатков при создании документов или иллюстраций. Печать возможна на различных бумажных носителях: обычная и плотная бумага, картон, открытки. Картридж Cactus T04A2 отличается емкостью 85 мл и простотой установки в принтере.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT04A240 T04A2 голубой (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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