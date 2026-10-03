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Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200

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Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200
3 530 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
614

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200

Струйный картридж Cactus CS-EPT693200 T6932 является совместимым расходным материалом, при этом порадует высоким качеством печати при создании различных документов и изображений. Данная модель картриджа предназначена для обслуживания принтеров Epson серии SureColor, в которых реализована струйная технология. Объем чернил 350 мл гарантирует продолжительный ресурс печати. Благодаря применению качественных красящих частиц голубого цвета Cactus CS-EPT693200 способен формировать реалистичные отпечатки с насыщенной передачей оттенков.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT693200 T6932 является совместимым расходным материалом, при этом порадует высоким качеством печати при создании различных документов и изображений. Данная модель картриджа предназначена для обслуживания принтеров Epson серии SureColor, в которых реализована струйная технология. Объем чернил 350 мл гарантирует продолжительный ресурс печати. Благодаря применению качественных красящих частиц голубого цвета Cactus CS-EPT693200 способен формировать реалистичные отпечатки с насыщенной передачей оттенков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT693200 T6932 голубой (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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