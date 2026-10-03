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Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW

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Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
780 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW

Струйный картридж Cactus CS-EPT9441 T9441 отличается совместимостью с широким модельным рядом принтеров и МФУ Epson серии WorkForce Pro WF. Расходный материал Cactus CS-EPT9441 на основе высококачественных компонентов обеспечивает четкую печать различного материала и стабильность работы на протяжении всего ресурса. С помощью данного картриджа емкостью 66 мл можно выполнить распечатку весьма большого количества страниц. Чернила с черными красящими частицами позволяют получать изображения с плавным переходом оттенков как на бумаге, так и на носителях других типов.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT9441 T9441 отличается совместимостью с широким модельным рядом принтеров и МФУ Epson серии WorkForce Pro WF. Расходный материал Cactus CS-EPT9441 на основе высококачественных компонентов обеспечивает четкую печать различного материала и стабильность работы на протяжении всего ресурса. С помощью данного картриджа емкостью 66 мл можно выполнить распечатку весьма большого количества страниц. Чернила с черными красящими частицами позволяют получать изображения с плавным переходом оттенков как на бумаге, так и на носителях других типов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT9441 T9441 черный (66мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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