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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648575
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Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1)
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 представлена в черном корпусе со 114 клавишами и RGB-подсветкой. Механические переключатели обладают внушительным ресурсом до 100 млн нажатий, реагируют на команды на половине хода и снижают нагрузку на кисти рук. Благодаря бесшумным клавишам вы не будете нервировать окружающих быстрым набором текста. Полноразмерная модель Razer BlackWidow V4 оснащена отдельным цифровым блоком, Fn, мультимедиа и макро-клавишами. Возможность программирования упрощает доступ к часто используемым функциям. На корпусе есть колесо для настройки громкости, перехода между открытыми окнами и прокрутки документа. Благодаря технологии ANSI клавиатура распознает одновременное нажатие любого количества клавиш.
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 представлена в черном корпусе со 114 клавишами и RGB-подсветкой. Механические переключатели обладают внушительным ресурсом до 100 млн нажатий, реагируют на команды на половине хода и снижают нагрузку на кисти рук. Благодаря бесшумным клавишам вы не будете нервировать окружающих быстрым набором текста. Полноразмерная модель Razer BlackWidow V4 оснащена отдельным цифровым блоком, Fn, мультимедиа и макро-клавишами. Возможность программирования упрощает доступ к часто используемым функциям. На корпусе есть колесо для настройки громкости, перехода между открытыми окнами и прокрутки документа. Благодаря технологии ANSI клавиатура распознает одновременное нажатие любого количества клавиш.
Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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