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Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1)

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Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 1
Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 2
Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 3
Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 1
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 2
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 3
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648575
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
52х20х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1)

Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 представлена в черном корпусе со 114 клавишами и RGB-подсветкой. Механические переключатели обладают внушительным ресурсом до 100 млн нажатий, реагируют на команды на половине хода и снижают нагрузку на кисти рук. Благодаря бесшумным клавишам вы не будете нервировать окружающих быстрым набором текста. Полноразмерная модель Razer BlackWidow V4 оснащена отдельным цифровым блоком, Fn, мультимедиа и макро-клавишами. Возможность программирования упрощает доступ к часто используемым функциям. На корпусе есть колесо для настройки громкости, перехода между открытыми окнами и прокрутки документа. Благодаря технологии ANSI клавиатура распознает одновременное нажатие любого количества клавиш.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Описание
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 представлена в черном корпусе со 114 клавишами и RGB-подсветкой. Механические переключатели обладают внушительным ресурсом до 100 млн нажатий, реагируют на команды на половине хода и снижают нагрузку на кисти рук. Благодаря бесшумным клавишам вы не будете нервировать окружающих быстрым набором текста. Полноразмерная модель Razer BlackWidow V4 оснащена отдельным цифровым блоком, Fn, мультимедиа и макро-клавишами. Возможность программирования упрощает доступ к часто используемым функциям. На корпусе есть колесо для настройки громкости, перехода между открытыми окнами и прокрутки документа. Благодаря технологии ANSI клавиатура распознает одновременное нажатие любого количества клавиш.
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Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer BlackWidow V4 (Yellow Switch) (RZ03-04692500-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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