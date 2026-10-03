Картридж струйный Cactus CS-EPT01C300 T01C3 пурпурный (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%3 750 руб. 5 060 руб.
В наличии
Код товара: 648547
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3 750 руб. -26%
5 060 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
198
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT01C300 T01C3 пурпурный (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro
Струйный картридж Cactus CS-EPT01C300 T01C3 – расходный материал высокого качества, совместимый со струйными принтерами производителя Epson из серии WorkForce Pro WF. В данном картридже используются чернила с красящими частицами пурпурного цвета. Благодаря струйной технологии и качественным красящим частицам картридж позволяет получать реалистичные цветные изображения с красочными оттенками на бумаге или других носителях. Обладающий емкостью 68 мл, Cactus CS-EPT01C300 гарантирует продолжительный ресурс печати изображений.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Струйный картридж Cactus CS-EPT01C300 T01C3 – расходный материал высокого качества, совместимый со струйными принтерами производителя Epson из серии WorkForce Pro WF. В данном картридже используются чернила с красящими частицами пурпурного цвета. Благодаря струйной технологии и качественным красящим частицам картридж позволяет получать реалистичные цветные изображения с красочными оттенками на бумаге или других носителях. Обладающий емкостью 68 мл, Cactus CS-EPT01C300 гарантирует продолжительный ресурс печати изображений.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT01C300 T01C3 пурпурный (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro - по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT01C300 T01C3 пурпурный (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro