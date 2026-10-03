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Картридж струйный Cactus CS-EPT01D400 T01D4 желтый (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT01D400 T01D4 желтый (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP

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Картридж струйный Cactus CS-EPT01D400 T01D4 желтый (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648541
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х3
Вес, г.
370

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT01D400 T01D4 желтый (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP

Струйный картридж Cactus CS-EPT01D400 T01D4 соответствует строгим стандартам качества и совместимости, поэтому обеспечивает формирование четких, ярких и насыщенных отпечатков различных цветных изображений. Данный картридж совместим со струйными принтерами производителя Epson серии WorkForce Pro WF и отличается использованием чернил желтого цвета. Расходный материал обладает увеличенной емкостью 220 мл, поэтому гарантирует длительный эксплуатационный ресурс. Протестированные компоненты подчеркивают стабильность функционирования Cactus CS-EPT01D400.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT01D400 T01D4 желтый (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT01D400 T01D4 соответствует строгим стандартам качества и совместимости, поэтому обеспечивает формирование четких, ярких и насыщенных отпечатков различных цветных изображений. Данный картридж совместим со струйными принтерами производителя Epson серии WorkForce Pro WF и отличается использованием чернил желтого цвета. Расходный материал обладает увеличенной емкостью 220 мл, поэтому гарантирует длительный эксплуатационный ресурс. Протестированные компоненты подчеркивают стабильность функционирования Cactus CS-EPT01D400.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT01D400 T01D4 желтый (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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