Картридж струйный Cactus CS-EPT46S7 T46S7 сер.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%930 руб. 2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648513
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT46S7 T46S7 сер.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700
Струйный картридж Cactus CS-EPT46S7 T46S7 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКартридж струйный Cactus CS-EPT9451 черный (90мл) для Epson WF-C...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКартридж струйный Cactus CS-EPT46SD T46SD фиол.пигм. (30мл) для ...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитКартридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/34...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитКартридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG24...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитКартридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG77...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитКартридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКартридж Epson L101 (C13T03V24A) для Epson L4150/L4160/L6160/L61...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКартридж Epson L101 (C13T03V44A) для Epson L4150/L4160/L6160/L61...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКартридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L61...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКартридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PFI102M пурпурный
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитКартридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1...
Струйный картридж Cactus CS-EPT46S7 T46S7 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT46S7 T46S7 сер.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT46S7 T46S7 сер.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700