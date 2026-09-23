Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91
Железная дорога Fisher-Price — это увлекательный игровой набор, который подарит вашему ребенку часы замечательных приключений и развития воображения. Разработанный для детей в возрасте от 3 до 5 лет, этот универсальный паровозик подходит для игр как мальчикам, так и девочкам. Набор включает в себя красочные и безопасные для детей рельсы, по которым паровозик может путешествовать, предоставляя вашему малышу множество возможностей для творчества и фантазии. Конструктор привлекает внимание яркими деталями и качеством исполнения, соответствующим высоким стандартам бренда Fisher-Price. Это отличный способ познакомить ребенка с первыми принципами механики и развить его ловкость и координацию. Железная дорога Fisher-Price — это не просто игрушка, а целый мир для вашего ребенока, который поможет развивать его воображение, мелкую моторику и социальные навыки, создавая увлекательные сюжеты и истории.
Отзывы о товаре Паровозики "Thomas & Friends" в ассорт. арт.HFX91