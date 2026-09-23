Top.Mail.Ru
Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние купить с доставкой в Москве, 648443
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние, 648443

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 1
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 2
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 3
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Причина уценки
повреждена упаковка
  • Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 1
  • Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 2
  • Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 3
  • Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Причина уценки
повреждена упаковка
Мощность, Вт
35
Цоколь
P14.5s
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние

Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 

  • Тип цоколя: p14.5s
  • Цветовая температура, в Кельвинах: 5000
  • Напряжение, в Вольтах: 12
  • Мощность, в Ваттах: 35
  • Количество ламп в упаковке, в штуках: 2
Комплектность: коробка, лампа
Причина уценки: повреждена упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Причина уценки
повреждена упаковка
Мощность, Вт
35
Цоколь
P14.5s
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 
  • Тип цоколя: p14.5s
  • Цветовая температура, в Кельвинах: 5000
  • Напряжение, в Вольтах: 12
  • Мощность, в Ваттах: 35
  • Количество ламп в упаковке, в штуках: 2
Комплектность: коробка, лампа
Причина уценки: повреждена упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H1 5000K, LCL 00H 150-0LL отличное состояние - купить по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...