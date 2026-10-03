Прижимной ролик Avision ADF Roller для сканеров V2500 (100 000 листов)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ролик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648036
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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Ролик
Дополнительно
для сканеров V2500
Особенности
ресурс 100 000 листов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
80
Описание товара Прижимной ролик Avision ADF Roller для сканеров V2500 (100 000 листов)
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Avision
Тип товара
Ролик
Дополнительно
для сканеров V2500
Особенности
ресурс 100 000 листов
Страна производитель
Китай
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Прижимной ролик Avision ADF Roller для сканеров V2500 (100 000 листов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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