Тонер-картридж Pantum TL-420HP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 3k "ТОЛЬК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для M6700D, M6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, Pantum M7300FDW, P3010D, P3010DW, P3300DN, P3300DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для M6700D, M6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, Pantum M7300FDW, P3010D, P3010DW, P3300DN, P3300DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х11
Вес, г.
800
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-420HP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 3k "ТОЛЬК
Картридж лазерный Pantum TL-420HP – оригинальный расходный материал, предназначенный для МФУ и принтеров производителя. Тонер поставляется в емкости повышенного объема, ресурса которой достаточно для печати 3000 экземпляров.ф Картридж лазерный Pantum TL-420HP обеспечивает яркую и четкую печать. Со временем документы сохраняют первоначальный вид, устойчивы к выцветанию и смазыванию. Изделие оснащено чипом, который улучшает производительность. Расходный материал обеспечивает низкую стоимость печати и поддерживает стабильную работу устройства.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для M6700D, M6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, Pantum M7300FDW, P3010D, P3010DW, P3300DN, P3300DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Pantum TL-420HP – оригинальный расходный материал, предназначенный для МФУ и принтеров производителя. Тонер поставляется в емкости повышенного объема, ресурса которой достаточно для печати 3000 экземпляров.ф Картридж лазерный Pantum TL-420HP обеспечивает яркую и четкую печать. Со временем документы сохраняют первоначальный вид, устойчивы к выцветанию и смазыванию. Изделие оснащено чипом, который улучшает производительность. Расходный материал обеспечивает низкую стоимость печати и поддерживает стабильную работу устройства.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-420HP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 3k "ТОЛЬК - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-420HP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 3k "ТОЛЬК