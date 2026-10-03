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Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP L5500DN/ L6600DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
8000
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW
1 290 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP L5500DN/ L6600DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
960

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW

Лазерный картридж G&G GG-TN3480 (TN-3480) черный для Brother DCP L5500DN, L6600DW (8000 стр.).

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP L5500DN/ L6600DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж G&G GG-TN3480 (TN-3480) черный для Brother DCP L5500DN, L6600DW (8000 стр.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW - этот товар вы можете купить по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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