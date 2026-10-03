Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP L5500DN/ L6600DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 647904
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Самовывоз в Москве
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1 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP L5500DN/ L6600DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
960
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW
Лазерный картридж G&G GG-TN3480 (TN-3480) черный для Brother DCP L5500DN, L6600DW (8000 стр.).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP L5500DN/ L6600DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
8000
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж G&G GG-TN3480 (TN-3480) черный для Brother DCP L5500DN, L6600DW (8000 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный G&G GG-TN3480 черный (8000стр.) для Brother DCP L5500DN/ L6600DW - этот товар вы можете купить по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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