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Картридж ленточный Cactus CS-DK22225 DK-22225 черный для Brother QL-800, 810W, 820, QL-570, 710W, 720NW купить с доставкой в Москве
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Картридж ленточный Cactus CS-DK22225 DK-22225 черный для Brother QL-800, 810W, 820, QL-570, 710W, 720NW

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Картридж ленточный Cactus CS-DK22225 DK-22225 черный для Brother QL-800, 810W, 820, QL-570, 710W, 720NW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
410 руб.  940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647876
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
220

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-DK22225 DK-22225 черный для Brother QL-800, 810W, 820, QL-570, 710W, 720NW

Картридж ленточный - непрерывная бумажная лента 38 мм х 30.48 м, белая. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-DK22225 DK-22225 черный для Brother QL-800, 810W, 820, QL-570, 710W, 720NW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Описание
Картридж ленточный - непрерывная бумажная лента 38 мм х 30.48 м, белая. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-DK22225 DK-22225 черный для Brother QL-800, 810W, 820, QL-570, 710W, 720NW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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