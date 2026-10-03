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Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118) купить с доставкой в Москве
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Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118)

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Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118) - фото 1
Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118) - фото 1
  • Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647848
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
45

Описание товара Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118)

USB Кабель АМ miniUSB предназначен для подключения к компьютеру или ноутбуку устройств с разъемом mini USB - это камеры, регистраторы, навигаторы и другие устройства. Особенности: Кабель-переходник с AM на miniUSB. Для подключения камеры, навигатора и других MiniUSB устройств. Высокая скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Медный проводник. Прочный кабель RoHS PVC. С помощью этого кабеля можно передавать видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480Мбит/c. Одновременно с передачей данных, через кабель можно заряжать подключенное устройство. Проводник из бескислородной меди обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Изоляция выполнена из экологичного и прочного RоHS PVC пластика, благодаря чему пользоваться аксессуаром удобно и безопасно.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Описание
USB Кабель АМ miniUSB предназначен для подключения к компьютеру или ноутбуку устройств с разъемом mini USB - это камеры, регистраторы, навигаторы и другие устройства. Особенности: Кабель-переходник с AM на miniUSB. Для подключения камеры, навигатора и других MiniUSB устройств. Высокая скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Медный проводник. Прочный кабель RoHS PVC. С помощью этого кабеля можно передавать видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480Мбит/c. Одновременно с передачей данных, через кабель можно заряжать подключенное устройство. Проводник из бескислородной меди обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Изоляция выполнена из экологичного и прочного RоHS PVC пластика, благодаря чему пользоваться аксессуаром удобно и безопасно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 1.5m USB AM/mini, черный (4PH-R90118) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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