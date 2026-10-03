Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, бело-розовый (GCR-54450)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, бело-розовый (GCR-54450)
Кабель MicroUSB необходим для скоростной зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Провод обеспечивает зарядку на самых высоких скоростях: заряжайте свой телефон с 0 до 60% менее чем за час! Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает быструю синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для мгновенной передачи фильмов, фотографий и песен. Сделан из качественных материалов, обеспечивающих идеальную передачу данных, повышенные показатели гибкости и долговечности. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS, отличается прочностью, эластичностью и прекрасно защищает внутренние жилы от повреждений. Обратите внимание: быстрая зарядка возможна только при подключении устройств, поддерживающих стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
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