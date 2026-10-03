Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867)
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867)
Кабель USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Type C предназначен для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов с поддержкой интерфейса USB-C, высокоскоростной синхронизации и передачи данных, а также вывода на монитор видеосигнала в качестве 4K за считанные секунды. Кабель обеспечивает качественную и быструю зарядку Power Delivery для вашего ноутбука, смартфона или планшета с разъемом USB-C, экономя время зарядки благодаря максимальной выходной энергии 20V 5А. Имеет встроенный интеллектуальный чип E-marker для безопасной подачи мощности до 100W и заряжает любое устройство USB-C с поддержкой стандартов быстрой зарядки на максимальной скорости. Зарядите полностью свой Apple MacBook Pro за 1,5 часа, Huawei Mate 20 Pro за 115 минут, а iPad Pro 11 - за 2,4 часа. Работает с адаптерами питания от 18 до 100W, скорость зарядки зависит от подключенного адаптера и девайса. USB-C шнур соответствует новейшему стандарту USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ и поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, что в 20 раз быстрее, чем кабель USB 2.0: большие файлы будут обработаны за секунды. Подключите внешний SSD-накопитель с TypeC входом к MacBook и оцените эффективность работы: с этим кабелем вы сможете передать 60 Гб данных всего за 50 секунд. Кабель полностью совместим с разъемом Thunderbolt 3, а также обеспечивает обратную совместимость с более ранними версиями USB 3.0/2.0/1.1. Подключите этим кабелем ноутбук или смартфон с разъемом USB-C к монитору с входом USB-C. Провод поможет передать видеосигнал в высоком разрешении 4K@60 Гц, что позволит наслаждаться просмотром сериалов и фильмов на большом экране. Подключите к дисплею игровую консоль и получите удовольствие от быстрой и плавной игры с четкой картинкой.
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