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Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867)

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Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647801
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
47

Описание товара Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867)

Кабель USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Type C предназначен для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов с поддержкой интерфейса USB-C, высокоскоростной синхронизации и передачи данных, а также вывода на монитор видеосигнала в качестве 4K за считанные секунды. Кабель обеспечивает качественную и быструю зарядку Power Delivery для вашего ноутбука, смартфона или планшета с разъемом USB-C, экономя время зарядки благодаря максимальной выходной энергии 20V 5А. Имеет встроенный интеллектуальный чип E-marker для безопасной подачи мощности до 100W и заряжает любое устройство USB-C с поддержкой стандартов быстрой зарядки на максимальной скорости. Зарядите полностью свой Apple MacBook Pro за 1,5 часа, Huawei Mate 20 Pro за 115 минут, а iPad Pro 11 - за 2,4 часа. Работает с адаптерами питания от 18 до 100W, скорость зарядки зависит от подключенного адаптера и девайса. USB-C шнур соответствует новейшему стандарту USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ и поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, что в 20 раз быстрее, чем кабель USB 2.0: большие файлы будут обработаны за секунды. Подключите внешний SSD-накопитель с TypeC входом к MacBook и оцените эффективность работы: с этим кабелем вы сможете передать 60 Гб данных всего за 50 секунд. Кабель полностью совместим с разъемом Thunderbolt 3, а также обеспечивает обратную совместимость с более ранними версиями USB 3.0/2.0/1.1. Подключите этим кабелем ноутбук или смартфон с разъемом USB-C к монитору с входом USB-C. Провод поможет передать видеосигнал в высоком разрешении 4K@60 Гц, что позволит наслаждаться просмотром сериалов и фильмов на большом экране. Подключите к дисплею игровую консоль и получите удовольствие от быстрой и плавной игры с четкой картинкой.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Type C предназначен для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов с поддержкой интерфейса USB-C, высокоскоростной синхронизации и передачи данных, а также вывода на монитор видеосигнала в качестве 4K за считанные секунды. Кабель обеспечивает качественную и быструю зарядку Power Delivery для вашего ноутбука, смартфона или планшета с разъемом USB-C, экономя время зарядки благодаря максимальной выходной энергии 20V 5А. Имеет встроенный интеллектуальный чип E-marker для безопасной подачи мощности до 100W и заряжает любое устройство USB-C с поддержкой стандартов быстрой зарядки на максимальной скорости. Зарядите полностью свой Apple MacBook Pro за 1,5 часа, Huawei Mate 20 Pro за 115 минут, а iPad Pro 11 - за 2,4 часа. Работает с адаптерами питания от 18 до 100W, скорость зарядки зависит от подключенного адаптера и девайса. USB-C шнур соответствует новейшему стандарту USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ и поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, что в 20 раз быстрее, чем кабель USB 2.0: большие файлы будут обработаны за секунды. Подключите внешний SSD-накопитель с TypeC входом к MacBook и оцените эффективность работы: с этим кабелем вы сможете передать 60 Гб данных всего за 50 секунд. Кабель полностью совместим с разъемом Thunderbolt 3, а также обеспечивает обратную совместимость с более ранними версиями USB 3.0/2.0/1.1. Подключите этим кабелем ноутбук или смартфон с разъемом USB-C к монитору с входом USB-C. Провод поможет передать видеосигнал в высоком разрешении 4K@60 Гц, что позволит наслаждаться просмотром сериалов и фильмов на большом экране. Подключите к дисплею игровую консоль и получите удовольствие от быстрой и плавной игры с четкой картинкой.
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Отзывы


Кабель GreenConnect USB 3.1 Type C-С, 2.0m белый, 100W 5A, белый (GCR-50867) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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