Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779)
Активный кабель USB 2.0 AM / BM с усилителем сигнала - это кабель увеличенной длины, который можно использовать для подключения устройств на значительном расстоянии друг от друга. Кабель BM позволяет подключать к компьютеру периферийные USB-устройства, такие как принтеры, сканеры, МФУ, и обеспечивает высокоскоростную бесперебойную передачу данных. Кабель имеет оптимальную длину для удобного использования дома или в офисе. Встроенный чип усиливает сигнал USB для максимальной надежности и производительности на больших расстояниях. Кабель поддерживает скорость передачи данных по стандарту USB 2.0 до 480 Мбит/с и обратно совместим с устройствами 1.1/1.0 для печати, сканирования, синхронизации устройств и передачи файлов. Чип-усилитель обладает пониженным энергопотреблением, благодаря чему кабель не нагревается даже после долгих часов работы.
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