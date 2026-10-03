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Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779)

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Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647793
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
300

Описание товара Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779)

Активный кабель USB 2.0 AM / BM с усилителем сигнала - это кабель увеличенной длины, который можно использовать для подключения устройств на значительном расстоянии друг от друга. Кабель BM позволяет подключать к компьютеру периферийные USB-устройства, такие как принтеры, сканеры, МФУ, и обеспечивает высокоскоростную бесперебойную передачу данных. Кабель имеет оптимальную длину для удобного использования дома или в офисе. Встроенный чип усиливает сигнал USB для максимальной надежности и производительности на больших расстояниях. Кабель поддерживает скорость передачи данных по стандарту USB 2.0 до 480 Мбит/с и обратно совместим с устройствами 1.1/1.0 для печати, сканирования, синхронизации устройств и передачи файлов. Чип-усилитель обладает пониженным энергопотреблением, благодаря чему кабель не нагревается даже после долгих часов работы.

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Активный кабель USB 2.0 AM / BM с усилителем сигнала - это кабель увеличенной длины, который можно использовать для подключения устройств на значительном расстоянии друг от друга. Кабель BM позволяет подключать к компьютеру периферийные USB-устройства, такие как принтеры, сканеры, МФУ, и обеспечивает высокоскоростную бесперебойную передачу данных. Кабель имеет оптимальную длину для удобного использования дома или в офисе. Встроенный чип усиливает сигнал USB для максимальной надежности и производительности на больших расстояниях. Кабель поддерживает скорость передачи данных по стандарту USB 2.0 до 480 Мбит/с и обратно совместим с устройствами 1.1/1.0 для печати, сканирования, синхронизации устройств и передачи файлов. Чип-усилитель обладает пониженным энергопотреблением, благодаря чему кабель не нагревается даже после долгих часов работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 5.0m USB 2.0, AM/BM, черно-прозрачный (GCR-53779) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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