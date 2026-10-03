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Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53806) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53806)

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Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53806)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647792
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, г.
200

Описание товара Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53806)

Кабель: черно-прозрачный 24/22 AWG + кабель для доп. Питания/ Активный удлинитель USB 2.0 AM/AF расширяет соединение между компьютером, ноутбуком, телевизором и периферийными USB устройствами, включая жесткие диски, концентраторы USB, мыши, клавиатуры, флэш-накопители, принтеры и многое другое. Больше не нужно наклоняться под столом или лезть за телевизор, чтобы подключить периферийные устройства USB. Этот кабель легко перемещается и позволяет расположить USB порт в удобном месте, что дает вам возможность отойти от рабочего стола при использовании принтера и других устройств. Играйте в игры, смотрите фильмы, не вставая с дивана. С помощью USB-удлинителя вы сможете защитить разъемы USB на вашей технике от расшатывания, которое часто возникает при повторном подключении и отключении периферийных устройств. Активный удлинительный кабель обеспечивает производительность Hi-Speed USB 2.0 при большей длине, чем у обычного удлинительного кабеля USB. Встроенный чип-усилитель поддерживает мощность сигнала по всей длине кабеля и гарантирует эффективную передачу данных. Вы получите постоянный, непрерывный, высококачественный сигнал со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Чипсет обладает пониженным энергопотреблением, благодаря чему кабель не нагревается даже после долгих часов работы.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53806)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель: черно-прозрачный 24/22 AWG + кабель для доп. Питания/ Активный удлинитель USB 2.0 AM/AF расширяет соединение между компьютером, ноутбуком, телевизором и периферийными USB устройствами, включая жесткие диски, концентраторы USB, мыши, клавиатуры, флэш-накопители, принтеры и многое другое. Больше не нужно наклоняться под столом или лезть за телевизор, чтобы подключить периферийные устройства USB. Этот кабель легко перемещается и позволяет расположить USB порт в удобном месте, что дает вам возможность отойти от рабочего стола при использовании принтера и других устройств. Играйте в игры, смотрите фильмы, не вставая с дивана. С помощью USB-удлинителя вы сможете защитить разъемы USB на вашей технике от расшатывания, которое часто возникает при повторном подключении и отключении периферийных устройств. Активный удлинительный кабель обеспечивает производительность Hi-Speed USB 2.0 при большей длине, чем у обычного удлинительного кабеля USB. Встроенный чип-усилитель поддерживает мощность сигнала по всей длине кабеля и гарантирует эффективную передачу данных. Вы получите постоянный, непрерывный, высококачественный сигнал со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Чипсет обладает пониженным энергопотреблением, благодаря чему кабель не нагревается даже после долгих часов работы.
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Доставка
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Кабель GreenConnect 10.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53806) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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