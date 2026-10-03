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Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533)

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Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 1
Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 2
Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 3
Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 4
Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 1
  • Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 2
  • Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 3
  • Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 4
  • Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647785
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
55

Описание товара Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533)

Элегантный кабель TypeC Lightning для iPhone, iPod, iPad создан для молниеносной передачи данных и ускоренной зарядки любимых девайсов. Этот кабель с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery позволит заряжать iPhone 14 и более ранние модели до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания от 18W. Поддерживает стандарт USB 2.0 и гарантирует максимально стабильную передачу музыки, фото и видео на MacBook и другие ноутбуки и компьютеры с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Новейший кабель совместим как с iPhone 14, так и с более ранними моделями смартфонов. Благодаря встроенному чипу 75 MFI и поддержке последних версий iOS кабель Lightning от GCR ни в чем не уступает оригинальным аксессуарам от Apple и обеспечивает 100% безопасность и исключительную производительность. Изготовлен из качественных современных PREMIUM материалов. Прочный металлический корпус уберегает шнур от повреждений. Медный проводник обеспечивает идеальную передачу сигнала без прерываний. Оболочка из эко силикона защищает жилы от внешних повреждений, перепадов температуры и делает кабель приятным на ощупь, ультрагибким и эластичным.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PREMIUM 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-53533)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный кабель TypeC Lightning для iPhone, iPod, iPad создан для молниеносной передачи данных и ускоренной зарядки любимых девайсов. Этот кабель с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery позволит заряжать iPhone 14 и более ранние модели до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания от 18W. Поддерживает стандарт USB 2.0 и гарантирует максимально стабильную передачу музыки, фото и видео на MacBook и другие ноутбуки и компьютеры с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Новейший кабель совместим как с iPhone 14, так и с более ранними моделями смартфонов. Благодаря встроенному чипу 75 MFI и поддержке последних версий iOS кабель Lightning от GCR ни в чем не уступает оригинальным аксессуарам от Apple и обеспечивает 100% безопасность и исключительную производительность. Изготовлен из качественных современных PREMIUM материалов. Прочный металлический корпус уберегает шнур от повреждений. Медный проводник обеспечивает идеальную передачу сигнала без прерываний. Оболочка из эко силикона защищает жилы от внешних повреждений, перепадов температуры и делает кабель приятным на ощупь, ультрагибким и эластичным.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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