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Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359)

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Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 1
Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 2
Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 3
Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 3
  • Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647781
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359)

Высококлассный кабель GCR TypeC / Lightning для iPhone в силиконовом исполнении с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery 18 W создан специально для ценителей устройств от компании Apple. С помощью провода TypeC / Lightning вы cможете не только мгновенно заряжать девайс, но и легко передавать данные на Macbook и другие ноутбуки с разъемом Type C со скоростью 480 Мбит/с, благодаря поддержке стандарта USB 2.0. Провод подходит как для последних версий iPhone 14, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении шнура использованы материалы высокого качества, благодаря чему кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Алюминиевый корпус защищает контакты кабеля, а медный проводник, обеспечивает идеальную передачу сигнала и значительный срок службы. Изоляция из силикона не только защищает жилы, но и делает кабель очень гибким. Кабель GCR с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery - оригинальное качество Apple от российского производителя.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Высококлассный кабель GCR TypeC / Lightning для iPhone в силиконовом исполнении с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery 18 W создан специально для ценителей устройств от компании Apple. С помощью провода TypeC / Lightning вы cможете не только мгновенно заряжать девайс, но и легко передавать данные на Macbook и другие ноутбуки с разъемом Type C со скоростью 480 Мбит/с, благодаря поддержке стандарта USB 2.0. Провод подходит как для последних версий iPhone 14, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении шнура использованы материалы высокого качества, благодаря чему кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Алюминиевый корпус защищает контакты кабеля, а медный проводник, обеспечивает идеальную передачу сигнала и значительный срок службы. Изоляция из силикона не только защищает жилы, но и делает кабель очень гибким. Кабель GCR с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery - оригинальное качество Apple от российского производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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