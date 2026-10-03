Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый силикон (GCR-52359)
Высококлассный кабель GCR TypeC / Lightning для iPhone в силиконовом исполнении с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery 18 W создан специально для ценителей устройств от компании Apple. С помощью провода TypeC / Lightning вы cможете не только мгновенно заряжать девайс, но и легко передавать данные на Macbook и другие ноутбуки с разъемом Type C со скоростью 480 Мбит/с, благодаря поддержке стандарта USB 2.0. Провод подходит как для последних версий iPhone 14, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении шнура использованы материалы высокого качества, благодаря чему кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Алюминиевый корпус защищает контакты кабеля, а медный проводник, обеспечивает идеальную передачу сигнала и значительный срок службы. Изоляция из силикона не только защищает жилы, но и делает кабель очень гибким. Кабель GCR с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery - оригинальное качество Apple от российского производителя.
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