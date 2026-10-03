Кабель Greenconnect 3.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM2M-BB2S-3.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 3.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM2M-BB2S-3.0m)
USB кабель интерфейсный AM / AM - необходим для подключения к компьютеру специфических и узкоспециализированных устройств. Поддерживает стандарт USB 2.0, обладает пропускной способностью до 480 Мбит/c. Изоляция выполнена из качественного PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Произведен и сертифицирован для продажи в России и странах ТС. Характеристики: Пропускная способность интверфейса: USB 2.0 до 480 Мбит/с. Тип разъемов кабеля: AM[штекер]/AM[штекер], никелированные, медь. Тип оболочки: экологичный RoHS PVC. Совместимость: с USB 2.0.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитКабель UGREEN DP112 (60843) 1.4 DP M/M Round Cable Zinc Alloy Sh...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитКабель UGREEN HD104-10178 Black (10178)
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитКабель UGREEN US171 (60749) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel ...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКабель UGREEN US199 (60163) Lightning to USB-A 2.0 Cable. 2 м. с...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитХаб UGREEN CR113 (40850) USB 3.0 Hub with USB-C Port. 1 м. черны...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитКабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Mal...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитКабель UGREEN US355 (80150) USB-C 3.1 M/M Gen2 5A Cable в оплетк...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80405) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитUSB-Хаб UGREEN CM473 (20841) USB-C to 4*USB 3.0 Hub серый
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитКабель UGREEN US155 (80822) USB-A Male to Lightning Male Cable N...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитКабель UGREEN US199 (60158) Lightning to USB-A 2.0 Cable. 2м. че...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитКабель Ugreen L706 1м Black (65383)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 3.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM2M-BB2S-3.0m)