Кабель GreenConnect 3.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53793)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 3.0m USB 2.0, AM/AF, черно-прозрачный (GCR-53793)
Активный удлинитель USB 2.0 AM/AF расширяет соединение между компьютером, ноутбуком, телевизором и периферийными USB устройствами, включая жесткие диски, концентраторы USB, мыши, клавиатуры, флэш-накопители, принтеры и многое другое. Больше не нужно наклоняться под столом или лезть за телевизор, чтобы подключить периферийные устройства USB. Этот кабель легко перемещается и позволяет расположить USB порт в удобном месте, что дает вам возможность отойти от рабочего стола при использовании принтера и других устройств. Играйте в игры, смотрите фильмы, не вставая с дивана. С помощью USB-удлинителя вы сможете защитить разъемы USB на вашей технике от расшатывания, которое часто возникает при повторном подключении и отключении периферийных устройств. Активный удлинительный кабель обеспечивает производительность Hi-Speed USB 2.0 при большей длине, чем у обычного удлинительного кабеля USB. Встроенный чип-усилитель поддерживает мощность сигнала по всей длине кабеля и гарантирует эффективную передачу данных. Вы получите постоянный, непрерывный, высококачественный сигнал со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Чипсет обладает пониженным энергопотреблением, благодаря чему кабель не нагревается даже после долгих часов работы.
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