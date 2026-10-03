Кабель GreenConnect PROF 3.0m USB 2.0, AM/BM, черный (GCR-52417)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 3.0m USB 2.0, AM/BM, черный (GCR-52417)
Кабель GCR с поддержкой стандарта USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати. Кабель изготовлен в строгом соответствии с современными европейскими стандартами. Изоляция экологична и соответствует директиве RoHS. Экранирование и ферритовые фильтры надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Благодаря использованию антифризных присадок в оболочке кабеля, он способен работать при температурах до - 20 градусов. BM кабели от GCR - это самое надежный способ подключить ваш принтер, сканер или МФУ. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / BМ [штекер]. Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/с. Совместимость: USB 2.0. Материал проводника: бескислородная медь. Тип оболочки: RoHS PVC. Ферритовые фильтры: да. Экранирование: да. Армирование: да.
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