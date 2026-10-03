Кабель Greenconnect 2.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM2M-BB2S-2.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 2.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM2M-BB2S-2.0m)
USB кабель интерфейсный AM / AM - необходим для подключения к компьютеру специфических и узкоспециализированных устройств. Поддерживает стандарт USB 2.0, обладает пропускной способностью до 480 Мбит/c. Изоляция выполнена из качественного PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Произведен и сертифицирован для продажи в России и странах ТС. Характеристики: Пропускная способность интверфейса: USB 2.0 до 480 Мбит/с. Тип разъемов кабеля: AM[штекер]/AM[штекер], никелированные, медь. Тип оболочки: экологичный RoHS PVC. Совместимость: с USB 2.0.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКабель UGREEN DP101 (10202) DP Male to HDMI Male Cable. 2 м. чер...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитКабель круглый UGREEN US211 (30756) Black
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminu...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКабель UGREEN US121-10321 Black (10321)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКабель UGREEN DP101 (10203) DP Male to HDMI Male Cable. 3м. черн...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКабель UGREEN US199 (60161) Lightning to USB-A 2.0 Cable. 1 м. с...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитКабель UGREEN US171 (10493) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel ...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитАдаптер UGREEN US212 (30759) Lightning to 3.5mm Headphone Jack A...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитКабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие ...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 2.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM2M-BB2S-2.0m)