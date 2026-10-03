Кабель GreenConnect USB 3.0, 0.5m, AM/AM, черный (GCR-53053)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect USB 3.0, 0.5m, AM/AM, черный (GCR-53053)
Аксессуар служит для подключения портативной техники с разъемом USB АМ к ноутбукам, компьютерам или разветвителям. Поддерживает технологию Plug & Play: просто работает, не требует установки дополнительного ПО. Этот кабель позволит соединить с ПК принтеры, модемы, камеры и другие периферийные устройства. Благодаря ему вы сможете подключить к вашему ноутбуку кулер для охлаждения, внешний жесткий диск, Smart TV. Поддерживает стандарт USB 3.0 и обладает пропускной способностью до 5 Гбит/c, что в 10 раз быстрее, чем у USB 2.0. Имеет обратную совместимость с компьютерными портами USB 2.0 и USB 1.1. Изоляция выполнена из качественного PVC пластика с добавлением морозостойких присадок, гарантирующих стабильную работу и устойчивость при низких температурах. Двойное экранирование надежно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Обратите внимание, данный кабель не поддерживает подключение двух компьютеров напрямую, также его не следует использовать для зарядки гаджетов. Характеристики: Пропускная способность интерфейса: USB 3.0 до 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: бескислородная медь. Экранирование: двойное. Армирование: да. Тип оболочки: экологичный RoHS PVC. Совместимость: с USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0.
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