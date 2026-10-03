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Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962)

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Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 1
Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 2
Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 3
Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
  • Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 3
  • Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647745
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C,Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962)

Яркий стильный кабель TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Кабель обладает встроенным чипом 75 MFRi, который необходим для обеспечения 100% совместимости с iPhone и гарантирует безопасную зарядку для ваших устройств, защищая от высокого напряжения и перегрева. Быстрая зарядка позволит зарядить смартфон до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания от 18W. Обеспечивает бесперебойную передачу данных на MacBook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и яркой текстильной оплетки в стиле ТРИКОЛОР, благодаря чему кабель не спутывается и удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Длинные защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, уменьшают износ и максимально повышают долговечность кабеля.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C,Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий стильный кабель TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Кабель обладает встроенным чипом 75 MFRi, который необходим для обеспечения 100% совместимости с iPhone и гарантирует безопасную зарядку для ваших устройств, защищая от высокого напряжения и перегрева. Быстрая зарядка позволит зарядить смартфон до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания от 18W. Обеспечивает бесперебойную передачу данных на MacBook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и яркой текстильной оплетки в стиле ТРИКОЛОР, благодаря чему кабель не спутывается и удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Длинные защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, уменьшают износ и максимально повышают долговечность кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFRi POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54962) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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