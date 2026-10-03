Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961)
Яркий стильный кабель USB Type C / Type C с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery идеально подходит для скоростной зарядки современных смартфонов и планшетов с разъемом Type C. Также он совместим с любыми другими гаджетами с универсальным разъемом Type C. Стандарт Power Delivery защитит кабель и девайс от перегрева и обеспечит вас быстрой и мощной зарядкой. Этот кабель позволит заряжать смартфоны с поддержкой PD до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания 18W (и более). Поддерживает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Кабель подходит для стабильной зарядки ноутбуков Apple MacBook Pro и MacBook Air, планшетов iPad Pro. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и яркой текстильной оплетки в стиле ТРИКОЛОР, благодаря чему кабель не спутывается и удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Длинные защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, уменьшают износ и максимально повышают долговечность кабеля. Пожалуйста, перед заказом удостоверьтесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка.
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