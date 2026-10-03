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Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212)

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Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647742
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212)

GCR-54212 - 1.5m с ферритами. Кабель AM / BM с поддержкой USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, оргтехники, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати документов. Провод поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря чему можно мгновенно передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель для принтера произведен из качественных износостойких материалов. Оболочка выполнена из экологичного PVC пластика и прочной нейлоновой оплетки, благодаря чему кабель удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Экранирование надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Специальные присадки в составе гибкой и прочной оболочки кабеля делают его устойчивым к перепаду температур. Просто и удобно: будь то офис или дом, он легко обеспечит высокое качество и скорость печати.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
GCR-54212 - 1.5m с ферритами. Кабель AM / BM с поддержкой USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, оргтехники, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати документов. Провод поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря чему можно мгновенно передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель для принтера произведен из качественных износостойких материалов. Оболочка выполнена из экологичного PVC пластика и прочной нейлоновой оплетки, благодаря чему кабель удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Экранирование надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Специальные присадки в составе гибкой и прочной оболочки кабеля делают его устойчивым к перепаду температур. Просто и удобно: будь то офис или дом, он легко обеспечит высокое качество и скорость печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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