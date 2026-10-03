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Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m)

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Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647736
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Вес, г.
15

Описание товара Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m)

Кабель USB AM станет отличным решением для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру или к ноутбуку. Провод АМ подходит для подключения материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, удлинителя, роутера и универсальных зарядных устройств. Особенности: Максимальная скорость передачи данных: 480 Мбит/с Экранирование. Защита от помех Оптимальная длина Качественные материалы и сборка Прочные и надежные порты-разъемы Защита от замерзания Кабель произведен из высококачественных материалов. Проводник защищен экранированием, благодаря чему цифровой сигнал проходит без помех и искажений, а сами жилы защищены от механических повреждений. Кроме того, в составе материала изоляции используется антифриз, который обеспечивает гибкость и сохранность кабеля даже при использовании в условиях низких температур. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM[штекер]/ AM[штекер] Контакты: никелированные Материал проводника: медь Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG Тип оболочки: PVC Совместимость: USB 2.0, USB 1.1 Ферритовые фильтры: нет Экранирование: да

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB AM станет отличным решением для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру или к ноутбуку. Провод АМ подходит для подключения материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, удлинителя, роутера и универсальных зарядных устройств. Особенности: Максимальная скорость передачи данных: 480 Мбит/с Экранирование. Защита от помех Оптимальная длина Качественные материалы и сборка Прочные и надежные порты-разъемы Защита от замерзания Кабель произведен из высококачественных материалов. Проводник защищен экранированием, благодаря чему цифровой сигнал проходит без помех и искажений, а сами жилы защищены от механических повреждений. Кроме того, в составе материала изоляции используется антифриз, который обеспечивает гибкость и сохранность кабеля даже при использовании в условиях низких температур. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM[штекер]/ AM[штекер] Контакты: никелированные Материал проводника: медь Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG Тип оболочки: PVC Совместимость: USB 2.0, USB 1.1 Ферритовые фильтры: нет Экранирование: да
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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