Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 0.3m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-0.3m)
Кабель USB AM станет отличным решением для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру или к ноутбуку. Провод АМ подходит для подключения материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, удлинителя, роутера и универсальных зарядных устройств. Особенности: Максимальная скорость передачи данных: 480 Мбит/с Экранирование. Защита от помех Оптимальная длина Качественные материалы и сборка Прочные и надежные порты-разъемы Защита от замерзания Кабель произведен из высококачественных материалов. Проводник защищен экранированием, благодаря чему цифровой сигнал проходит без помех и искажений, а сами жилы защищены от механических повреждений. Кроме того, в составе материала изоляции используется антифриз, который обеспечивает гибкость и сохранность кабеля даже при использовании в условиях низких температур. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM[штекер]/ AM[штекер] Контакты: никелированные Материал проводника: медь Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG Тип оболочки: PVC Совместимость: USB 2.0, USB 1.1 Ферритовые фильтры: нет Экранирование: да
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