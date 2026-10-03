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Кабель GreenConnect 1.0m DC Jack 5.5mm / DC Jack 5.5mm, М/F (GCR-53419) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 1.0m DC Jack 5.5mm / DC Jack 5.5mm, М/F (GCR-53419)

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Кабель GreenConnect 1.0m DC Jack 5.5mm / DC Jack 5.5mm, М/F (GCR-53419)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647718
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m DC Jack 5.5mm / DC Jack 5.5mm, М/F (GCR-53419)

Удлинительный кабель питания DC 5.5mm M/F необходим для увеличения длины основного кабеля питания. Такой шнур позволяет подключать домашнюю или уличную камеру видеонаблюдения на гораздо большем расстоянии от розетки.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m DC Jack 5.5mm / DC Jack 5.5mm, М/F (GCR-53419)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Удлинительный кабель питания DC 5.5mm M/F необходим для увеличения длины основного кабеля питания. Такой шнур позволяет подключать домашнюю или уличную камеру видеонаблюдения на гораздо большем расстоянии от розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m DC Jack 5.5mm / DC Jack 5.5mm, М/F (GCR-53419) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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