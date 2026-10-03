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Кабель GreenConnect 1.0m USB AM / DC Jack 5.5х2.1 mm, M/F (GCR-53521) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 1.0m USB AM / DC Jack 5.5х2.1 mm, M/F (GCR-53521)

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Кабель GreenConnect 1.0m USB AM / DC Jack 5.5х2.1 mm, M/F (GCR-53521)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647717
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m USB AM / DC Jack 5.5х2.1 mm, M/F (GCR-53521)

Переходник-удлинитель USB-A [M] / DC 5.5mm [F] поможет сменить один тип разъема питания на другой. Такой шнур необходим для увеличения длины кабеля питания DC/DC.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m USB AM / DC Jack 5.5х2.1 mm, M/F (GCR-53521)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Переходник-удлинитель USB-A [M] / DC 5.5mm [F] поможет сменить один тип разъема питания на другой. Такой шнур необходим для увеличения длины кабеля питания DC/DC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m USB AM / DC Jack 5.5х2.1 mm, M/F (GCR-53521) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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