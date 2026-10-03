Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081)
Кабель MicroUSB - отличное универсальное решение для подключения и быстрой зарядки цифровой техники, мобильных и портативных устройств, оснащенных универсальным разъемом micro USB 2.0. Особенности: Быстрая зарядка. Увеличенное сечение кабеля (28/22 AWG) Максимальная скорость передачи данных - 480 Мбит/с Экранирование. Защита от помех Высокое качество материалов и сборки Уникальный дизайн Кабель для быстрой зарядки GCR поддерживает современный стандарт USB 2.0, поможет передать видео, аудио и другие данные с максимальной скоростью 480 Мбит/с или за короткое время зарядить свой смартфон или планшет, при использовании адаптера питания от 2.4А. Оболочка кабеля изготовлена экологичного материала PVC, мягкого и приятного на ощупь, соответствующего европейскому стандарту RoHS. Провод покрыт нейлоновой оплеткой, защищающей кабель от механических повреждений, а благодаря экранированию, цифровой сигнал проходит без электромагнитных помех.
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