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Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M)

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Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 1
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 2
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 3
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 1
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 2
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 3
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647592
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
10
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M)

Активный удлинитель USB 3.0 A (M/F) VCOM 10 метров провод чёрный кабель (CU827-10M). Кабель удлинительный активный, с усилением сигнала, применяется в тех случаях, когда длины стандартного USB 3.0 кабеля недостаточно. Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек. Кабель обратно совместим с USB 2.0. Имеет разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт (приобретается дополнительно). Используется, если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому подключен удлинитель. Длина 10 метров. Цвет чёрный.

Отзывы о товаре Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
10
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Описание
Активный удлинитель USB 3.0 A (M/F) VCOM 10 метров провод чёрный кабель (CU827-10M). Кабель удлинительный активный, с усилением сигнала, применяется в тех случаях, когда длины стандартного USB 3.0 кабеля недостаточно. Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек. Кабель обратно совместим с USB 2.0. Имеет разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт (приобретается дополнительно). Используется, если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому подключен удлинитель. Длина 10 метров. Цвет чёрный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 10м (CU827-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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