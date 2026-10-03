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Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M)

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Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) - фото 1
Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) - фото 2
Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
  • Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) - фото 1
  • Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) - фото 2
  • Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647579
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
16х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M)

Кабель USB4 TYPE C 240W Power Delivery VCOM 2 метра 5K 60Hz 8K 30Hz/ 40GBps/ 5A ток заряда/ совместим с Thunderbolt3/ проводник медь/ корпус металл (CU560-2M)Интерфейсный кабель для передачи данных с зарядкой до 240 W Power Delivery.Кабель USB4 Type C предназначен для подключения компьютеров, ноутбуков, смартфонов к другим устройствам, имеющим разъем USB4 Type C или Thunderbolt, а также к блокам питания этих устройств и обеспечивает максимальный ток заряда до 5А и режим умной зарядки PD 240W (Power Delivery). Обратите внимание :Кабель не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль последовательного порта. Изучите характеристики ноутбука или компьютера к которому вы подключаете кабель на предмет наличия логического интерфейса DisplayPort в разъёме USB Type C (DisplayPort alternate mode).



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель VCOM USB4 TypeC(M)-TypeC(M), PD 240W, 2м (CU560-2M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Описание
Кабель USB4 TYPE C 240W Power Delivery VCOM 2 метра 5K 60Hz 8K 30Hz/ 40GBps/ 5A ток заряда/ совместим с Thunderbolt3/ проводник медь/ корпус металл (CU560-2M)Интерфейсный кабель для передачи данных с зарядкой до 240 W Power Delivery.Кабель USB4 Type C предназначен для подключения компьютеров, ноутбуков, смартфонов к другим устройствам, имеющим разъем USB4 Type C или Thunderbolt, а также к блокам питания этих устройств и обеспечивает максимальный ток заряда до 5А и режим умной зарядки PD 240W (Power Delivery). Обратите внимание :Кабель не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль последовательного порта. Изучите характеристики ноутбука или компьютера к которому вы подключаете кабель на предмет наличия логического интерфейса DisplayPort в разъёме USB Type C (DisplayPort alternate mode).


Теги товара: type-c
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Отзывы


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