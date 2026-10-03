Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF)
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF)
Зарядный кабель Vention тайп си на тайп си (USB Type C M / USB Type C M). Внешний интерфейсный кабель для синхронизации, передачи данных, а также зарядке периферийных(мобильных) устройств и их компонентов с разъемом USB Type C. Пропускная способность интерфейса: до 480 Мбит/сек. Совместим с USB 3.1. Кабель поддерживает стандарт USB 2.0 для синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Обеспечивает универсальность использования кабеля, позволяя подключать его и к смартфонам, и к планшетам, и к ноутбукам. Кабель USB Type-C поддерживает силу тока до 3 А. Максимальный выходной тока провода 20В/3A - 60Вт.Контакты: никелированные, а оболочка из ПВХ - экранированный(фольга). Сам материал проводника медь. Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO.
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Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
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