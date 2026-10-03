Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF)
Зарядный кабель Vention позволяет передавать данные, а также заряжать устройства с разъемом Lightning 8M. Подойдет для айфона, айпада, беспроводных наушников, iPhone, iPad, iPod. Сертифицирован Apple MFI. Поддерживает протокол быстрой зарядки QC 2.0. Высокая скорость передачи данных – до 480 Мбит/с.Оболочка кабеля из ПВХ с экранированием(фольга) повышает прочность и износостойкость провода. Высокое качество коннекторов. А медный проводник передает сигнал без потери качества. Кабель для айфона соответствует техническим требованиям, поэтому Вы можете не волноваться за безопасность своего устройства. Провод позволяет подключать iPhone 5, 5S, iPhone SE, iPhone 6, 7, 8, X, 11, 12, 13, 14, iPad 4, 5, iPad mini, iPad Air, iPad Pro и iPod с разъемом lightning, как к адаптеру для зарядки, так и к порту USB на компьютере.
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