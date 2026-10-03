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Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) купить с доставкой в Москве
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Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF)

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Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 1
Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 2
Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 3
Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 1
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 2
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 3
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647571
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF)

Зарядный кабель Vention позволяет передавать данные, а также заряжать устройства с разъемом Lightning 8M. Подойдет для айфона, айпада, беспроводных наушников, iPhone, iPad, iPod. Сертифицирован Apple MFI. Поддерживает протокол быстрой зарядки QC 2.0. Высокая скорость передачи данных – до 480 Мбит/с.Оболочка кабеля из ПВХ с экранированием(фольга) повышает прочность и износостойкость провода. Высокое качество коннекторов. А медный проводник передает сигнал без потери качества. Кабель для айфона соответствует техническим требованиям, поэтому Вы можете не волноваться за безопасность своего устройства. Провод позволяет подключать iPhone 5, 5S, iPhone SE, iPhone 6, 7, 8, X, 11, 12, 13, 14, iPad 4, 5, iPad mini, iPad Air, iPad Pro и iPod с разъемом lightning, как к адаптеру для зарядки, так и к порту USB на компьютере.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядный кабель Vention позволяет передавать данные, а также заряжать устройства с разъемом Lightning 8M. Подойдет для айфона, айпада, беспроводных наушников, iPhone, iPad, iPod. Сертифицирован Apple MFI. Поддерживает протокол быстрой зарядки QC 2.0. Высокая скорость передачи данных – до 480 Мбит/с.Оболочка кабеля из ПВХ с экранированием(фольга) повышает прочность и износостойкость провода. Высокое качество коннекторов. А медный проводник передает сигнал без потери качества. Кабель для айфона соответствует техническим требованиям, поэтому Вы можете не волноваться за безопасность своего устройства. Провод позволяет подключать iPhone 5, 5S, iPhone SE, iPhone 6, 7, 8, X, 11, 12, 13, 14, iPad 4, 5, iPad mini, iPad Air, iPad Pro и iPod с разъемом lightning, как к адаптеру для зарядки, так и к порту USB на компьютере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Серебристый (TACHF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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