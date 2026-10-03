Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)
Кабель USB 3.0 типа A - USB Micro типа B, соединяющий портативный внешний жесткий диск USB 3.0 с компьютером для быстрой передачи файлов или синхронизации и заряжающий смартфоны или планшеты Samsung, оснащенные портом USB 3.0 Micro-B. Скорость передачи 5 Гбит/сек. Проводник из чистой бескислородной меди и никелированные контакты повышают проводимость сигнала. Прочная экранированная оболочка из поливинилхлорида защищает кабель от различных механических повреждений и электромагнитных помех. Аксессуар прошёл сертификацию RoHS и не содержит опасных для здоровья человека веществ. Кабель обратно совместим с портами USB 2.0 и USB 1.1.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000702)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Digma DG-USBС-C-2M-100W USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 2м ...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКабель Baseus Cafule Series Type-C - Lightning PD 20W 1m Black C...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКабель UGREEN VG101 (11646) VGA Male to Male Cable. 2м. черный
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКардридер UGREEN CM264 (60722) USB3.0 Multifunction Card Reader....
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101)
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКабель Ugreen L502 1м черный (65249)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m Black CATJK-...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитАдаптер-переходник UGREEN CM302 (70503) Black
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКабель Baseus Superior Series Type-C - Type-C 100W 2m Black CATY...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)