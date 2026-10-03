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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG) купить с доставкой в Москве
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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647565
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х8х2
Вес, г.
73

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)

Кабель USB 3.0 типа A - USB Micro типа B, соединяющий портативный внешний жесткий диск USB 3.0 с компьютером для быстрой передачи файлов или синхронизации и заряжающий смартфоны или планшеты Samsung, оснащенные портом USB 3.0 Micro-B. Скорость передачи 5 Гбит/сек. Проводник из чистой бескислородной меди и никелированные контакты повышают проводимость сигнала. Прочная экранированная оболочка из поливинилхлорида защищает кабель от различных механических повреждений и электромагнитных помех. Аксессуар прошёл сертификацию RoHS и не содержит опасных для здоровья человека веществ. Кабель обратно совместим с портами USB 2.0 и USB 1.1.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель USB 3.0 типа A - USB Micro типа B, соединяющий портативный внешний жесткий диск USB 3.0 с компьютером для быстрой передачи файлов или синхронизации и заряжающий смартфоны или планшеты Samsung, оснащенные портом USB 3.0 Micro-B. Скорость передачи 5 Гбит/сек. Проводник из чистой бескислородной меди и никелированные контакты повышают проводимость сигнала. Прочная экранированная оболочка из поливинилхлорида защищает кабель от различных механических повреждений и электромагнитных помех. Аксессуар прошёл сертификацию RoHS и не содержит опасных для здоровья человека веществ. Кабель обратно совместим с портами USB 2.0 и USB 1.1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 1.5м (COPBG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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