Картридж ленточный Cactus CS-DK22212 DK-22212 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 647530
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
P-touch QL-500, P-touch QL-550, P-touch QL-700, P-touch QL-800
Совместимость
Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
220
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-DK22212 DK-22212 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Картридж ленточный Cactus CS-DK22212 для печати наклеек. Непрерывная плёночная лента 62 ммx15.24, белая. Плёночные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
P-touch QL-500, P-touch QL-550, P-touch QL-700, P-touch QL-800
Совместимость
Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж ленточный Cactus CS-DK22212 для печати наклеек. Непрерывная плёночная лента 62 ммx15.24, белая. Плёночные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.
Картридж ленточный Cactus CS-DK22212 DK-22212 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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