Описание товара Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка

Концертные записи пианистки Марты Аргерих, сделанные в Амстердаме в 1978-79, а так же в 1992 годах.. «Здесь ее вкус и музыкальное наслаждение почти осязаемо. Записи отражают необычайное чувство ситуации, обеспечивая живое доказательство, если доказательство было необходимо, того, что пианизм и музыкальность Марты Аргерих уникальны в анналах рекреационного гения». Gramophone. «Благотворное напоминание о том, на что была способна Аргерих в своем избранном тогда обличье клавишного гиганта». «… Жестокая, разрушительная, неудержимая энергия, которая вырывается из этого удивительного исполнения. Аргерих делает эту яркую, беспокойную музыку своей собственной, и это, вероятно, объясняет, почему этот впечатляющий набор миниатюр не является частью репертуара каждого пианиста: как кто-то может конкурировать с таким мощным пианизмомx». «Сольный концерт Аргерих напоминает нам о том, что такое актуальное и жизненно важное фортепиано». Lib?ration. «Можно услышать, что Аргерих не женщина музыкальных компромиссов. Эти записи свидетельствуют о ее вулканическом характере и интуитивной игре - не упустите их! Cosmopolis.. Gramophone так описывает творчество Марты Аргерих в целом: «Трудность в описании фортепианной игры Марты Аргерих состоит в том, что она сейчас и всегда была такой неизменно хорошей». А The Guardian подитоживает: «Ее по-прежнему считают величайшей пианисткой из ныне живущих».