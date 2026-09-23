Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка
Концертные записи пианистки Марты Аргерих, сделанные в Амстердаме в 1978-79, а так же в 1992 годах.. «Здесь ее вкус и музыкальное наслаждение почти осязаемо. Записи отражают необычайное чувство ситуации, обеспечивая живое доказательство, если доказательство было необходимо, того, что пианизм и музыкальность Марты Аргерих уникальны в анналах рекреационного гения». Gramophone. «Благотворное напоминание о том, на что была способна Аргерих в своем избранном тогда обличье клавишного гиганта». «… Жестокая, разрушительная, неудержимая энергия, которая вырывается из этого удивительного исполнения. Аргерих делает эту яркую, беспокойную музыку своей собственной, и это, вероятно, объясняет, почему этот впечатляющий набор миниатюр не является частью репертуара каждого пианиста: как кто-то может конкурировать с таким мощным пианизмомx». «Сольный концерт Аргерих напоминает нам о том, что такое актуальное и жизненно важное фортепиано». Lib?ration. «Можно услышать, что Аргерих не женщина музыкальных компромиссов. Эти записи свидетельствуют о ее вулканическом характере и интуитивной игре - не упустите их! Cosmopolis.. Gramophone так описывает творчество Марты Аргерих в целом: «Трудность в описании фортепианной игры Марты Аргерих состоит в том, что она сейчас и всегда была такой неизменно хорошей». А The Guardian подитоживает: «Ее по-прежнему считают величайшей пианисткой из ныне живущих».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитGarbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитBeck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка