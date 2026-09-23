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Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка

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Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - фото 1
Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - фото 2
Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Punch Brothers
Альбом (сингл)
Hell on Church Street
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - фото 1
  • Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - фото 2
  • Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597912494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Punch Brothers
Альбом (сингл)
Hell on Church Street
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Church Street Blues, Cattle In The Cane, Streets Of London, One More Night, The Gold Rush, Any Old Time, Orphan Annie, House Carpenter, Jerusalem Ridge, Last Thing On My Mind, Pride Of Man, Wreck Of The Edmund Fitzgerald
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка

Альбом Hell on Church Street американского прогрессив-блюграсс- коллектива Punch Brothers будет выпущен на Nonesuch 14 января. Это переосмысление и дань уважения альбому Church Street Blues Тони Райса.. Hell on Church Street, новый альбом Punch Brothers, который выйдет 14 января 2022 года на лейбле Nonesuch Records, представляет собой переосмысление и дань уважения знаменитому сольному альбому Church Street Blues покойного великого блюграсс-исполнителя Тони Райса. Коллекция включает песни Боба Дилана, Гордона Лайтфута, Билла Монро и других. Записанный в студии Blackbird в Нэшвилле в ноябре 2020 года, во времена большой неопределенности, «Hell on Church Street» задумывался как одновременно самодостаточный релиз и как оммаж Райсу, который умер в прошлое Рождество. Punch Brothers рассказывают о Тони Райсе и Church Street Blues: «Ни один альбом (или музыкант) не оказал на нас большего влияния, и мы чувствовали себя обязанными осветить его полностью, с тем чтобы взаимодействовать с ним в том же пропитанном уважением духе приключения, которое Тони привнес в каждую из уже существующих песен». Hell on Church Street Punch Brothers следует за обласканным критиками альбомом All Ashore 2018 года получившим премию Грэмми, в который вошли девять оригинальных песен, написанных группой. The Boston Globe сказал об All Ashore: «Punch Brothers создали глубоко значимую и совершенно великолепную пластинку, которая принимает мир таким, какой он есть, но не использует это как предлог для отказа».

Отзывы о товаре Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597912494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Punch Brothers
Альбом (сингл)
Hell on Church Street
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Church Street Blues, Cattle In The Cane, Streets Of London, One More Night, The Gold Rush, Any Old Time, Orphan Annie, House Carpenter, Jerusalem Ridge, Last Thing On My Mind, Pride Of Man, Wreck Of The Edmund Fitzgerald
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Hell on Church Street американского прогрессив-блюграсс- коллектива Punch Brothers будет выпущен на Nonesuch 14 января. Это переосмысление и дань уважения альбому Church Street Blues Тони Райса.. Hell on Church Street, новый альбом Punch Brothers, который выйдет 14 января 2022 года на лейбле Nonesuch Records, представляет собой переосмысление и дань уважения знаменитому сольному альбому Church Street Blues покойного великого блюграсс-исполнителя Тони Райса. Коллекция включает песни Боба Дилана, Гордона Лайтфута, Билла Монро и других. Записанный в студии Blackbird в Нэшвилле в ноябре 2020 года, во времена большой неопределенности, «Hell on Church Street» задумывался как одновременно самодостаточный релиз и как оммаж Райсу, который умер в прошлое Рождество. Punch Brothers рассказывают о Тони Райсе и Church Street Blues: «Ни один альбом (или музыкант) не оказал на нас большего влияния, и мы чувствовали себя обязанными осветить его полностью, с тем чтобы взаимодействовать с ним в том же пропитанном уважением духе приключения, которое Тони привнес в каждую из уже существующих песен». Hell on Church Street Punch Brothers следует за обласканным критиками альбомом All Ashore 2018 года получившим премию Грэмми, в который вошли девять оригинальных песен, написанных группой. The Boston Globe сказал об All Ashore: «Punch Brothers создали глубоко значимую и совершенно великолепную пластинку, которая принимает мир таким, какой он есть, но не использует это как предлог для отказа».
Самовывоз
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Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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