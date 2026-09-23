Описание товара Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка

Hurray for the Riff Raff — американская группа из Нового Орлеана. Она была создана Алиндой Сегарра, певицей и автором песен из Бронкса, штат Нью-Йорк. В альбом вошли одиннадцать новых песен Сегарры. «Большой шаг вперед для одного из самых важных артистов современности. Первый большой альбом 2022 года». - Uncut. «[Алинда Сегарра] имеет голос, уходящий корнями в историю, она пишет музыку, чтобы изменить настоящее. голос будущего». -NPR. «В постоянно обесценивающемся мире, Алинда Сегарра из Hurray for the Riff Raff умеют превращать жестокость в человечность». -Pitchfork. Дебют на Nonesuch певицы Hurray for the Riff Raff (она же Алинда Сегарра), LIFE ON EARTH, выйдет 18 февраля 2022 года и станет отправной точкой для певицы и автора песен из Бронкса, живущей в Новом Орлеане. Его одиннадцать новых треков в жанре «nature punk» на тему выживания - это музыка для постоянно меняющегося мира - песни о процветании, а не просто о выживании в условиях бедствия. Для своего восьмого полноформатного альбома Сегарра черпала вдохновение из The Clash, Беверли Гленн-Коупленд, Bad Bunny и автора Emergent Strategy Эдриен Мари Браун. Записанный во время пандемии, Life on Earth был спродюсирован Брэдом Куком (Waxahatchee, Bon Iver, Кевин Морби). Алинда Сегарра родилась и выросла в Бронксе, который она покинула в возрасте семнадцати лет, убегая от всего и всех, кого она знала, перепрыгивая с одного товарного поезда на другой или путешествуя автостопом по стране в компании уличных мальчишек. Сегарра переехал в Новый Орлеан в 2007 году и сформировал две группы: Dead Man’s Street Orchestra и Hurray for the Riff Raff. В 2015 году Сегарра перебралась в Нэшвилл, а затем в Нью-Йорк, чтобы записать свой последний альбом, получивший высокую оценку критиков, The Navigator, в 2016 году, амбициозный и полностью реализованный концептуальный альбом, который был ее стремлением вернуть себе пуэрториканскую идентичность.