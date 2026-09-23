Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
Never Trust A Happy Song
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 647504
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678640018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
Never Trust A Happy Song
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейки
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитLake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) винилова...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678640018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
Never Trust A Happy Song
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейки
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка