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Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка

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Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647492
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497837021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка

Foreigner - англо-американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1976 году. Коллектив был создан ветераном английской сцены - Миком Джонсом и его другом, экс-басистом King Crimson - Иэном Макдональдом, а так же вокалистом Лу Грэммом. Логика названия группы Foreigner была в том, что Джонс, Макдональд и Денис Элиот были англичанами, в то время как Грамм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди американцами. Ансамбль является одним из самых коммерчески успешных коллективов всех времен. Суммарные продажи их альбомов превышают отметку в 80 миллионов дисков, причем 37,5 миллионов приходятся на США.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497837021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Описание
Foreigner - англо-американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1976 году. Коллектив был создан ветераном английской сцены - Миком Джонсом и его другом, экс-басистом King Crimson - Иэном Макдональдом, а так же вокалистом Лу Грэммом. Логика названия группы Foreigner была в том, что Джонс, Макдональд и Денис Элиот были англичанами, в то время как Грамм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди американцами. Ансамбль является одним из самых коммерчески успешных коллективов всех времен. Суммарные продажи их альбомов превышают отметку в 80 миллионов дисков, причем 37,5 миллионов приходятся на США.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Foreigner (Crystal Clear Diamond) (0603497837021) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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