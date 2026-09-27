Top.Mail.Ru
Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Mystery To Me
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WM
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Mystery To Me
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Emerald Eyes, Believe Me, Just Crazy Love, Hypnotized, Forever, Keep On Going, The City, Miles Away, Somebody, The Way I Feel, For Your Love, Why
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка

Mystery To Me - переиздание восьмого студийного альбома группы Fleetwood Mac, вышедшего в 1973 году. Это была последняя запись с участием гитариста Боба Уэстона. Большинство композиций были написаны гитаристом/певцом Бобом Уэлчем и клавишницей/певицей Кристин Макви, которые сыграли ключевую роль в том, чтобы направить коллектив к радио-дружественному поп-року, который принес им успех через несколько лет. Хоть альбом не достиг вершины чартов, он был сертифицирован золотым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) в 1976 году. А композиция Hypnotized стала популярной на американских FM-радиостанциях на многие годы. Лимитированное юбилейное издание из серии Rhinos Rocktober 2023 series представлено на виниле цвета синего океана. Группа Fleetwood Mac была образована в Великобритании в 1967 году, дебютный диск Peter Greens Fleetwood Mac вышел в 1968 году, в это время группа играла популярный тогда на родине блюз. К середине 70-х коллектив полностью поменял свой музыкальный стиль, к этому времени в Fleetwood Mac остались только два участника первоначального состава. Одноименный альбом 1975 года занял в США первое место и получил пятикратный платиновый статус. Последний на сегодняшний день студийный альбом коллектива Say You Will вышел в 2003 году и достиг 3-го места в США и 6-го в Великобритании, в обеих странах им был получен золотой статус.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WM
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Mystery To Me
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Emerald Eyes, Believe Me, Just Crazy Love, Hypnotized, Forever, Keep On Going, The City, Miles Away, Somebody, The Way I Feel, For Your Love, Why
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Mystery To Me - переиздание восьмого студийного альбома группы Fleetwood Mac, вышедшего в 1973 году. Это была последняя запись с участием гитариста Боба Уэстона. Большинство композиций были написаны гитаристом/певцом Бобом Уэлчем и клавишницей/певицей Кристин Макви, которые сыграли ключевую роль в том, чтобы направить коллектив к радио-дружественному поп-року, который принес им успех через несколько лет. Хоть альбом не достиг вершины чартов, он был сертифицирован золотым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) в 1976 году. А композиция Hypnotized стала популярной на американских FM-радиостанциях на многие годы. Лимитированное юбилейное издание из серии Rhinos Rocktober 2023 series представлено на виниле цвета синего океана. Группа Fleetwood Mac была образована в Великобритании в 1967 году, дебютный диск Peter Greens Fleetwood Mac вышел в 1968 году, в это время группа играла популярный тогда на родине блюз. К середине 70-х коллектив полностью поменял свой музыкальный стиль, к этому времени в Fleetwood Mac остались только два участника первоначального состава. Одноименный альбом 1975 года занял в США первое место и получил пятикратный платиновый статус. Последний на сегодняшний день студийный альбом коллектива Say You Will вышел в 2003 году и достиг 3-го места в США и 6-го в Великобритании, в обеих странах им был получен золотой статус.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка – стоимость товара 5020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...