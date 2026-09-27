Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fleetwood Mac - Mystery To Me (coloured) (0603497832385) виниловая пластинка
Mystery To Me - переиздание восьмого студийного альбома группы Fleetwood Mac, вышедшего в 1973 году. Это была последняя запись с участием гитариста Боба Уэстона. Большинство композиций были написаны гитаристом/певцом Бобом Уэлчем и клавишницей/певицей Кристин Макви, которые сыграли ключевую роль в том, чтобы направить коллектив к радио-дружественному поп-року, который принес им успех через несколько лет. Хоть альбом не достиг вершины чартов, он был сертифицирован золотым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) в 1976 году. А композиция Hypnotized стала популярной на американских FM-радиостанциях на многие годы. Лимитированное юбилейное издание из серии Rhinos Rocktober 2023 series представлено на виниле цвета синего океана. Группа Fleetwood Mac была образована в Великобритании в 1967 году, дебютный диск Peter Greens Fleetwood Mac вышел в 1968 году, в это время группа играла популярный тогда на родине блюз. К середине 70-х коллектив полностью поменял свой музыкальный стиль, к этому времени в Fleetwood Mac остались только два участника первоначального состава. Одноименный альбом 1975 года занял в США первое место и получил пятикратный платиновый статус. Последний на сегодняшний день студийный альбом коллектива Say You Will вышел в 2003 году и достиг 3-го места в США и 6-го в Великобритании, в обеих странах им был получен золотой статус.
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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