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Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка

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Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Bags&#039; Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0025218024518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0025218024518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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