Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 647468
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0025218024518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
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Теги товара: Fusion
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0025218024518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bags Groove (Take 1), Bags Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
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Теги товара: Fusion
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Miles Davis - Bags' Groove (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218024518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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