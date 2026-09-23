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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка

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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 1
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 2
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 3
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 4
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 5
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 6
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 1
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 2
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 3
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 4
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 5
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 6
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647466
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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка

Дебютный альбом Дэвида Кросби «If I Could Only Remember My Name» вышел в 1971 году и поначалу не произвел впечатления на критиков. Однако с годами его восприятие изменилось: слушатели высоко оценили смелую эстетику, многоуровневые гармонии и запоминающиеся тексты о потере и смятении. Хотя альбом считается сольным дебютом Кросби, работал над ним далеко не только Дэвид. Напротив, в его записи участвовало много приглашенных звездных гостей - в том числе музыканты Grateful Dead, Jefferson Airplane и Карлоса Сантаны, а также Грэм Нэш, Джони Митчелл, Нил Янг и другие. В этом году «If I Could Only Remember My Name» исполняется 50 лет. В честь этого он выходит на двух CD-дисках. Это издание содержит любовно отремастированный с оригинальных мастер-пленок альбом и бонусный диск с неизданными демо-записями, композициями, не вошедшими в финальную версию, и альтернативными версиями песен. Куратором нового отремастированного издания выступил Стивен Барнкард, звукорежиссер альбома. Для восстановления мастера и коррекции скорости он использовал технологию Plangent Processes. «IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME: 50th ANNIVERSARY EDITION» выйдет 15 октября. В этот же день отремастированный альбом выйдет на 180-граммовом виниле. К сету прилагается буклет с заметками, написанными Стивом Сильберманом, соавтором книги «Skeleton Key: A Dictionary for Deadheads» о группе The Grateful Dead. Вот что он пишет: «… Истории, стоящие за созданием «If I Could Only Remember My Name», объясняют, почему альбом наполнен надежной на спасение - сплоченная группа талантливых музыкантов помогли своему другу отойти от края пропасти. Этот альбом родился в огне трагедии, изменившей жизнь». В 1970 году Кросби переживал смерть своей девушки Кристин Хинтон, которая погибла в автокатастрофе за год до этого. Студия Уолли Хайдера в Сан-Франциско стала для Кросби убежищем, где он почти каждый вечер встречал Джерри Гарсию из The Grateful Dead. Кросби вспоминает: «Эта ухмылка, взгляд в глаза и любовь к музыке. Легкость, непринужденность, изящество, веселье, вездесущность. Я почти уверен, что это была доброта. Джерри никогда этого не озвучивал и даже не подразумевал. Он просто говорил: «Эй, я слышал, ты что-то делаешь. Что именноx Давай что-нибудь сделаем». Эта музыка повлияла на последующие поколения артистов и стала одним из ранних образцов жанра фрик-фолк. Девять песен альбома изучают широкий спектр настроений и. звучаний. «Cowboy Movie» — напряженный трек, объединивший кураж Кросби и жгучие гитарные соло Гарсии. «Song With No Words (Trees With No Leaves)» существует на границе хорового фолка и модального джаза. «Orleans» и вовсе изначально была французской детской песней: Кросби преобразовал ее в студии, записав хор из собственных вокальных партий и обработав его при помощи эффектов.. На втором диске слушателю предлагается почти целый час неизданных записей, возникших в процессе создания «If I Could Only Remember My Name». В треклист вошли и ранние черновики, сделанные 28 марта 1968 года в Лос-Анджелесе. Вместе с продюсером Полом Ротшильдом Дэвид Кросби записал демо многих песен, в том числе «Tamalpais High (At About 3)». К этим трекам добавлены несколько неизданных сессионных записей, в том числе «Coast Road», «Dancer» и альтернативная версия «Cowboy Movie», где гитарное соло Джерри Гарсии исполняет Нил Янг.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный альбом Дэвида Кросби «If I Could Only Remember My Name» вышел в 1971 году и поначалу не произвел впечатления на критиков. Однако с годами его восприятие изменилось: слушатели высоко оценили смелую эстетику, многоуровневые гармонии и запоминающиеся тексты о потере и смятении. Хотя альбом считается сольным дебютом Кросби, работал над ним далеко не только Дэвид. Напротив, в его записи участвовало много приглашенных звездных гостей - в том числе музыканты Grateful Dead, Jefferson Airplane и Карлоса Сантаны, а также Грэм Нэш, Джони Митчелл, Нил Янг и другие. В этом году «If I Could Only Remember My Name» исполняется 50 лет. В честь этого он выходит на двух CD-дисках. Это издание содержит любовно отремастированный с оригинальных мастер-пленок альбом и бонусный диск с неизданными демо-записями, композициями, не вошедшими в финальную версию, и альтернативными версиями песен. Куратором нового отремастированного издания выступил Стивен Барнкард, звукорежиссер альбома. Для восстановления мастера и коррекции скорости он использовал технологию Plangent Processes. «IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME: 50th ANNIVERSARY EDITION» выйдет 15 октября. В этот же день отремастированный альбом выйдет на 180-граммовом виниле. К сету прилагается буклет с заметками, написанными Стивом Сильберманом, соавтором книги «Skeleton Key: A Dictionary for Deadheads» о группе The Grateful Dead. Вот что он пишет: «… Истории, стоящие за созданием «If I Could Only Remember My Name», объясняют, почему альбом наполнен надежной на спасение - сплоченная группа талантливых музыкантов помогли своему другу отойти от края пропасти. Этот альбом родился в огне трагедии, изменившей жизнь». В 1970 году Кросби переживал смерть своей девушки Кристин Хинтон, которая погибла в автокатастрофе за год до этого. Студия Уолли Хайдера в Сан-Франциско стала для Кросби убежищем, где он почти каждый вечер встречал Джерри Гарсию из The Grateful Dead. Кросби вспоминает: «Эта ухмылка, взгляд в глаза и любовь к музыке. Легкость, непринужденность, изящество, веселье, вездесущность. Я почти уверен, что это была доброта. Джерри никогда этого не озвучивал и даже не подразумевал. Он просто говорил: «Эй, я слышал, ты что-то делаешь. Что именноx Давай что-нибудь сделаем». Эта музыка повлияла на последующие поколения артистов и стала одним из ранних образцов жанра фрик-фолк. Девять песен альбома изучают широкий спектр настроений и. звучаний. «Cowboy Movie» — напряженный трек, объединивший кураж Кросби и жгучие гитарные соло Гарсии. «Song With No Words (Trees With No Leaves)» существует на границе хорового фолка и модального джаза. «Orleans» и вовсе изначально была французской детской песней: Кросби преобразовал ее в студии, записав хор из собственных вокальных партий и обработав его при помощи эффектов.. На втором диске слушателю предлагается почти целый час неизданных записей, возникших в процессе создания «If I Could Only Remember My Name». В треклист вошли и ранние черновики, сделанные 28 марта 1968 года в Лос-Анджелесе. Вместе с продюсером Полом Ротшильдом Дэвид Кросби записал демо многих песен, в том числе «Tamalpais High (At About 3)». К этим трекам добавлены несколько неизданных сессионных записей, в том числе «Coast Road», «Dancer» и альтернативная версия «Cowboy Movie», где гитарное соло Джерри Гарсии исполняет Нил Янг.
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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (0603497843411) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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