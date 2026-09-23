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Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка

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Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 1
Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 2
Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 3
Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 4
Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joel Corry
Альбом (сингл)
Four For The Floor EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 1
  • Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 2
  • Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 3
  • Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 4
  • Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647464
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Asylum Records
Barcode
[0190295058807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joel Corry
Альбом (сингл)
Four For The Floor EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Head & Heart, Bed, Lonely, Sorry
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка

EP популярного британского ди-джея, продюсера и телеведущего Джоэла Корри. Лимитированное издание на виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021.. Лондонский ди-джей / продюсер и резидент Kiss FM Джоэл Корри провел последнее десятилетие, играя в клубах по всей Великобритании и Европе. Выросший на пике британской эпохи музыки гэридж, на раннего Джоэла оказали влияние такие культовые фигуры, как Тодд Эдвардс, MJ Cole и DJ EZ, которые продолжают влиять на его музыкальное творчество и по сей день. Он присоединился к Kiss FM в 2017 году, где каждую субботу вечером ведет специализированное шоу. В новом сингле Джоэла, Bed, он сотрудничает с Рэем и легендарным ди-джеем / продюсером Дэвидом Геттой в треке, написанном, чтобы передать чувства тоски, которые многие испытали за последние 12 месяцев. «Я жду, чтобы наконец выпустить Bed», - говорит о записи Джоэл. «Я вложил в это столько тяжелой работы и любви, и мне так повезло, что я могу сотрудничать с такими удивительными талантами, как Рэй и легенда Дэвид Гетта». Имея уже три платиновых сингла за плечами, Bed идеально подходит для того, чтобы подтвердить свой статус как одного из самых ярких исполнителей брейк-данса за последние 18 месяцев. Это первый физический релиз Джоэла, который объединяет его платиновые синглы на одном 12-дюймовом виниле.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Asylum Records
Barcode
[0190295058807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joel Corry
Альбом (сингл)
Four For The Floor EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Head & Heart, Bed, Lonely, Sorry
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
EP популярного британского ди-джея, продюсера и телеведущего Джоэла Корри. Лимитированное издание на виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021.. Лондонский ди-джей / продюсер и резидент Kiss FM Джоэл Корри провел последнее десятилетие, играя в клубах по всей Великобритании и Европе. Выросший на пике британской эпохи музыки гэридж, на раннего Джоэла оказали влияние такие культовые фигуры, как Тодд Эдвардс, MJ Cole и DJ EZ, которые продолжают влиять на его музыкальное творчество и по сей день. Он присоединился к Kiss FM в 2017 году, где каждую субботу вечером ведет специализированное шоу. В новом сингле Джоэла, Bed, он сотрудничает с Рэем и легендарным ди-джеем / продюсером Дэвидом Геттой в треке, написанном, чтобы передать чувства тоски, которые многие испытали за последние 12 месяцев. «Я жду, чтобы наконец выпустить Bed», - говорит о записи Джоэл. «Я вложил в это столько тяжелой работы и любви, и мне так повезло, что я могу сотрудничать с такими удивительными талантами, как Рэй и легенда Дэвид Гетта». Имея уже три платиновых сингла за плечами, Bed идеально подходит для того, чтобы подтвердить свой статус как одного из самых ярких исполнителей брейк-данса за последние 18 месяцев. Это первый физический релиз Джоэла, который объединяет его платиновые синглы на одном 12-дюймовом виниле.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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