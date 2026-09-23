Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая пластинка
EP популярного британского ди-джея, продюсера и телеведущего Джоэла Корри. Лимитированное издание на виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021.. Лондонский ди-джей / продюсер и резидент Kiss FM Джоэл Корри провел последнее десятилетие, играя в клубах по всей Великобритании и Европе. Выросший на пике британской эпохи музыки гэридж, на раннего Джоэла оказали влияние такие культовые фигуры, как Тодд Эдвардс, MJ Cole и DJ EZ, которые продолжают влиять на его музыкальное творчество и по сей день. Он присоединился к Kiss FM в 2017 году, где каждую субботу вечером ведет специализированное шоу. В новом сингле Джоэла, Bed, он сотрудничает с Рэем и легендарным ди-джеем / продюсером Дэвидом Геттой в треке, написанном, чтобы передать чувства тоски, которые многие испытали за последние 12 месяцев. «Я жду, чтобы наконец выпустить Bed», - говорит о записи Джоэл. «Я вложил в это столько тяжелой работы и любви, и мне так повезло, что я могу сотрудничать с такими удивительными талантами, как Рэй и легенда Дэвид Гетта». Имея уже три платиновых сингла за плечами, Bed идеально подходит для того, чтобы подтвердить свой статус как одного из самых ярких исполнителей брейк-данса за последние 18 месяцев. Это первый физический релиз Джоэла, который объединяет его платиновые синглы на одном 12-дюймовом виниле.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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