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K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка

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K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - фото 1
K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - фото 2
K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
K.D. Lang
Альбом (сингл)
All You Can Eat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - фото 1
  • K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - фото 2
  • K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647431
Доставка в Москве
Загружаем...
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K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624603412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
K.D. Lang
Альбом (сингл)
All You Can Eat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
If I Were You, Maybe, Youre OK, Sexuality, Get Some, Acquiesce, This, World Of Love, Infinite And Unforeseen, I Want It All Nineteen (2021 remix), Let The Idiot Speak (2021 remix), Valentine (2021 remix), Lonely Holiday (Unreleased demo), Oppenheimer (Unreleased demo), What We Talk About (Unreleased demo), Jagged (Unreleased demo), Weightless (Unreleased demo), Indefinitely (Unreleased demo), Singular Girl (Unreleased demo), Busted Afternoon (Unreleased demo), Nineteen (Unreleased demo), Alone S
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: If I Were You, Maybe, Youre OK, Sexuality, Get Some, Acquiesce, This, World Of Love, Infinite And Unforeseen, I Want It All Nineteen (2021 remix), Let The Idiot Speak (2021 remix), Valentine (2021 remix), Lonely Holiday (Unreleased demo), Oppenheimer (Unreleased demo), What We Talk About (Unreleased demo), Jagged (Unreleased demo), Weightless (Unreleased demo), Indefinitely (Unreleased demo), Singular Girl (Unreleased demo), Busted Afternoon (Unreleased demo), Nineteen (Unreleased demo), Alone So Far (Unreleased demo)

Отзывы о товаре K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624603412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
K.D. Lang
Альбом (сингл)
All You Can Eat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
If I Were You, Maybe, Youre OK, Sexuality, Get Some, Acquiesce, This, World Of Love, Infinite And Unforeseen, I Want It All Nineteen (2021 remix), Let The Idiot Speak (2021 remix), Valentine (2021 remix), Lonely Holiday (Unreleased demo), Oppenheimer (Unreleased demo), What We Talk About (Unreleased demo), Jagged (Unreleased demo), Weightless (Unreleased demo), Indefinitely (Unreleased demo), Singular Girl (Unreleased demo), Busted Afternoon (Unreleased demo), Nineteen (Unreleased demo), Alone S
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: If I Were You, Maybe, Youre OK, Sexuality, Get Some, Acquiesce, This, World Of Love, Infinite And Unforeseen, I Want It All Nineteen (2021 remix), Let The Idiot Speak (2021 remix), Valentine (2021 remix), Lonely Holiday (Unreleased demo), Oppenheimer (Unreleased demo), What We Talk About (Unreleased demo), Jagged (Unreleased demo), Weightless (Unreleased demo), Indefinitely (Unreleased demo), Singular Girl (Unreleased demo), Busted Afternoon (Unreleased demo), Nineteen (Unreleased demo), Alone So Far (Unreleased demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


K.D. Lang - All You Can Eat (coloured) (0093624603412) виниловая пластинка - по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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