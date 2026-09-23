Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка
Издание Dorothy Chandler Pavilion 1971 на виниле.. Нил Янг решил предоставить более редкие концертные записи из своего обширного архива в популярной официальной серии бутлегов (OBS), которая началась прошлой осенью с выпуска Carnegie Hall 1970 (OBS1). Релизы будут доступны на виниле и CD. 6 мая Янг выпустит следующие три части серии: Royce Hall, 1971 был записан 30 января в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сольный акустический концерт. Dorothy Chandler Pavilion, 1971 — также сольный акустический концерт — последнее выступление в США в рамках сольного тура Янга 1971 года. Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года - это неожиданный набор. Те записи, которые уже существовали на аналоговых лентах в архивах Янга, были заново сведены должным образом, обеспечивая записи гораздо более высокое качество звучания, чем первоначальное — Royce Hall 1971 и Dorothy Chandler Pavilion 1971 как раз были взяты с оригинальных аналоговых мастеров. Если ленты не существует, оригинальный бутлег был восстановлен и переработан, чтобы дать слушателям наилучшее звучание, как, например, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года. оригинальные артворки бутлегов также были реплицированны, если это представлялось возможным, придавая каждому релизу особую коллекционную атмосферу и напоминая об эпохе, в которой они были впервые созданы. Например, на обложке альбома Dorothy Chandler Pavilion 1971 года изображено потертое и выцветшее кольцо пластинки.
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