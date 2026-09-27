Top.Mail.Ru
Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 1
Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 2
Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 3
Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 4
Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 1
  • Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 2
  • Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 3
  • Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 4
  • Виниловая пластинка Young, Neil, Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка

Издание Citizen Kane Jr. Blues 1974 (Live at The Bottom Line) на виниле.. Нил Янг решил предоставить более редкие концертные записи из своего обширного архива в популярной официальной серии бутлегов (OBS), которая началась прошлой осенью с выпуска Carnegie Hall 1970 (OBS1). Релизы будут доступны на виниле и CD. 6 мая Янг выпустит следующие три части серии: Royce Hall, 1971 был записан 30 января в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сольный акустический концерт. Dorothy Chandler Pavilion, 1971 — также сольный акустический концерт — последнее выступление в США в рамках сольного тура Янга 1971 года. Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года - это неожиданный набор. Те записи, которые уже существовали на аналоговых лентах в архивах Янга, были заново сведены должным образом, обеспечивая записи гораздо более высокое качество звучания, чем первоначальное — Royce Hall 1971 и Dorothy Chandler Pavilion 1971 как раз были взяты с оригинальных аналоговых мастеров. Если ленты не существует, оригинальный бутлег был восстановлен и переработан, чтобы дать слушателям наилучшее звучание, как, например, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года. оригинальные артворки бутлегов также были реплицированны, если это представлялось возможным, придавая каждому релизу особую коллекционную атмосферу и напоминая об эпохе, в которой они были впервые созданы. Например, на обложке альбома Dorothy Chandler Pavilion 1971 года изображено потертое и выцветшее кольцо пластинки.

Отзывы о товаре Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Издание Citizen Kane Jr. Blues 1974 (Live at The Bottom Line) на виниле.. Нил Янг решил предоставить более редкие концертные записи из своего обширного архива в популярной официальной серии бутлегов (OBS), которая началась прошлой осенью с выпуска Carnegie Hall 1970 (OBS1). Релизы будут доступны на виниле и CD. 6 мая Янг выпустит следующие три части серии: Royce Hall, 1971 был записан 30 января в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сольный акустический концерт. Dorothy Chandler Pavilion, 1971 — также сольный акустический концерт — последнее выступление в США в рамках сольного тура Янга 1971 года. Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года - это неожиданный набор. Те записи, которые уже существовали на аналоговых лентах в архивах Янга, были заново сведены должным образом, обеспечивая записи гораздо более высокое качество звучания, чем первоначальное — Royce Hall 1971 и Dorothy Chandler Pavilion 1971 как раз были взяты с оригинальных аналоговых мастеров. Если ленты не существует, оригинальный бутлег был восстановлен и переработан, чтобы дать слушателям наилучшее звучание, как, например, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года. оригинальные артворки бутлегов также были реплицированны, если это представлялось возможным, придавая каждому релизу особую коллекционную атмосферу и напоминая об эпохе, в которой они были впервые созданы. Например, на обложке альбома Dorothy Chandler Pavilion 1971 года изображено потертое и выцветшее кольцо пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка - стоимость товара 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...