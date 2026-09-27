Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Neil Young - Citizen Kane Jr. Blues (0093624885108) виниловая пластинка
Издание Citizen Kane Jr. Blues 1974 (Live at The Bottom Line) на виниле.. Нил Янг решил предоставить более редкие концертные записи из своего обширного архива в популярной официальной серии бутлегов (OBS), которая началась прошлой осенью с выпуска Carnegie Hall 1970 (OBS1). Релизы будут доступны на виниле и CD. 6 мая Янг выпустит следующие три части серии: Royce Hall, 1971 был записан 30 января в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сольный акустический концерт. Dorothy Chandler Pavilion, 1971 — также сольный акустический концерт — последнее выступление в США в рамках сольного тура Янга 1971 года. Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года - это неожиданный набор. Те записи, которые уже существовали на аналоговых лентах в архивах Янга, были заново сведены должным образом, обеспечивая записи гораздо более высокое качество звучания, чем первоначальное — Royce Hall 1971 и Dorothy Chandler Pavilion 1971 как раз были взяты с оригинальных аналоговых мастеров. Если ленты не существует, оригинальный бутлег был восстановлен и переработан, чтобы дать слушателям наилучшее звучание, как, например, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года. оригинальные артворки бутлегов также были реплицированны, если это представлялось возможным, придавая каждому релизу особую коллекционную атмосферу и напоминая об эпохе, в которой они были впервые созданы. Например, на обложке альбома Dorothy Chandler Pavilion 1971 года изображено потертое и выцветшее кольцо пластинки.
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